El diputado nacional por Chaco Aldo Leiva estuvo involucrado en un fuerte accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a pocos kilómetros de Resistencia.

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El legislador, de 63 años, circulaba a bordo de un Toyota Camry cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, se produjo una colisión con un camión Scania. El hecho ocurrió alrededor de las 18.15, en jurisdicción de Colonia Benítez.

Las imágenes conocidas después del siniestro mostraron importantes daños en el automóvil. Sin embargo, Leiva fue asistido por personal médico y se constató que no presentaba lesiones. El camionero tampoco sufrió heridas como consecuencia del impacto.

Luego del episodio, el propio diputado comunicó que se encontraba en buen estado y que estaba realizándose los controles médicos correspondientes. Leiva es diputado nacional de Unión por la Patria y representa a la provincia de Chaco.

Como parte del procedimiento, la Policía Caminera realizó controles de alcoholemia a ambos conductores y los resultados fueron negativos. También se desplegó un operativo para ordenar la circulación, ya que uno de los carriles quedó momentáneamente obstruido hasta que pudo retirarse el vehículo.

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Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo la colisión. Pese a la magnitud de los daños materiales, el episodio no dejó personas heridas.

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