La cita continental, que se desarrolla de manera conjunta en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, reúne a 4.000 deportistas que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Además de la búsqueda del medallero regional, el evento reviste un valor estratégico: más de 30 disciplinas otorgarán plazas directas y marcas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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La actividad de la fecha inaugural comienza a las 09:00 y entregará sus primeros podios en la Natación en Aguas Abiertas, con la final de los 10 kilómetros. En la rama masculina representan a la delegación argentina Ivo Cassini y Joaquín Moreno, mientras que el cuadro femenino cuenta con la participación de Candela Giordanino y Romina Imwinkelried.

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Más tarde, desde las 18:00, la piscina principal albergará las finales de estilo libre (100m y 800m), combinado (200m), pecho (50m y 100m) y las postas de 4x200 metros, con figuras locales de la talla de Macarena Ceballos y Andrea Berrino.

El resto de la grilla que repartirá medallas durante el domingo incluye las finales de Buceo en trampolín de 1 metro femenino (13:00), la clasificación definitoria en Gimnasia Artística masculina (15:30) y las finales de Esgrima a partir de las 19:00, en las modalidades de florete individual femenino y sable individual masculino.

Por su parte, el Beach Vóley inicia su fase de grupos con doble presentación para las duplas argentinas: el seleccionado femenino enfrenta a Chile (11:00) y Colombia (15:00), mientras que el masculino se mide ante Venezuela (12:00) y Ecuador (17:00).

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Fuente: Infobae

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