Arranca la primera jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Con más de 4.000 atletas de 15 países en competencia, el certamen continental pone en marcha su calendario oficial tras la ceremonia de apertura.
La cita continental, que se desarrolla de manera conjunta en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, reúne a 4.000 deportistas que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Además de la búsqueda del medallero regional, el evento reviste un valor estratégico: más de 30 disciplinas otorgarán plazas directas y marcas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
La actividad de la fecha inaugural comienza a las 09:00 y entregará sus primeros podios en la Natación en Aguas Abiertas, con la final de los 10 kilómetros. En la rama masculina representan a la delegación argentina Ivo Cassini y Joaquín Moreno, mientras que el cuadro femenino cuenta con la participación de Candela Giordanino y Romina Imwinkelried.
Más tarde, desde las 18:00, la piscina principal albergará las finales de estilo libre (100m y 800m), combinado (200m), pecho (50m y 100m) y las postas de 4x200 metros, con figuras locales de la talla de Macarena Ceballos y Andrea Berrino.
El resto de la grilla que repartirá medallas durante el domingo incluye las finales de Buceo en trampolín de 1 metro femenino (13:00), la clasificación definitoria en Gimnasia Artística masculina (15:30) y las finales de Esgrima a partir de las 19:00, en las modalidades de florete individual femenino y sable individual masculino.
Por su parte, el Beach Vóley inicia su fase de grupos con doble presentación para las duplas argentinas: el seleccionado femenino enfrenta a Chile (11:00) y Colombia (15:00), mientras que el masculino se mide ante Venezuela (12:00) y Ecuador (17:00).
Fuente: Infobae