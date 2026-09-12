La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó el ritmo de la recuperación económica durante una exposición en la Universidad de San Andrés, donde expresó su preocupación por “la velocidad” del proceso, reclamó ampliar beneficios fiscales y planteó la necesidad de que las mejoras lleguen a la economía cotidiana.

Ads

En ese marco, la legisladora sostuvo que las exenciones impositivas previstas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) deberían extenderse a pymes, comercios y sectores tecnológicos, con el objetivo de reducir asimetrías dentro del entramado productivo. Asimismo, advirtió que el esfuerzo exigido a la sociedad debe reflejarse en una mejora concreta de los ingresos familiares de cara a los próximos años.

Las declaraciones se produjeron en contraste con la postura del presidente Javier Milei, quien recientemente ratificó el rumbo económico en el Council of the Americas y descartó modificaciones al programa de estabilización vigente.

Puede interesarte

En línea con planteos previos realizados en ámbitos empresariales, Bullrich diferenció los resultados macroeconómicos de su impacto en la economía real. Si bien calificó como “correcta” la orientación general del plan, insistió en la necesidad de acelerar los tiempos para generar previsibilidad y dinamizar la actividad en empresas y comercios.

Ads

Ads