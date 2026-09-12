En el marco del Día de la Industria Naval Argentina, que se conmemora este 12 de septiembre, la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) destacaron el peso estratégico del sector y reclamaron mejores condiciones para producir, invertir y competir frente a mercados internacionales.

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Desde ambas entidades remarcaron que la industria naval nacional cuenta actualmente con astilleros, talleres, PyMEs, ingenieros, técnicos y trabajadores que forman parte de una extensa cadena de valor vinculada con la metalmecánica, la electricidad, la electrónica, la automatización, la ingeniería, el diseño, la tecnología, los servicios y la logística.

Según señalaron, cada buque que se construye, repara o moderniza genera movimiento en distintos sectores industriales, sostiene puestos de trabajo y permite conservar conocimiento técnico dentro del país. También advirtieron que se trata de capacidades que requieren décadas de inversión y formación y que, una vez perdidas, resultan difíciles de recuperar.

Las entidades sostuvieron además que Argentina dispone de experiencia para construir, reparar y modernizar embarcaciones destinadas a la pesca, el comercio, las vías navegables, los puertos, la seguridad y la defensa, así como al aprovechamiento de los recursos marítimos y fluviales.

El sector también planteó que estas capacidades pueden proyectarse hacia otras actividades, como la energía, el petróleo y el gas, la minería y los desarrollos offshore, mediante servicios de ingeniería, fabricación, montaje, automatización y provisión tecnológica.

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En ese contexto, FINA y ABIN señalaron que la industria naval busca competir sin depender de mercados cautivos, pero reclamaron condiciones impositivas, laborales, regulatorias, financieras y logísticas que permitan equiparar los niveles de competitividad con otros países.

El documento también propone avanzar en una agenda conjunta entre empresas, trabajadores, universidades, el sistema científico-tecnológico y los distintos niveles del Estado para mejorar el financiamiento, promover inversiones, renovar flotas, desarrollar proveedores, incorporar tecnología y formar capital humano.

Desde el sector remarcaron que el objetivo no es únicamente abastecer al mercado interno, sino también ampliar las posibilidades de exportación y posicionar a la industria naval como una herramienta de desarrollo productivo para el país.

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