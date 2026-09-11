El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita oficial a la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, con el objetivo de supervisar el predio donde se construirá la nueva Base Naval Integrada. El proyecto está concebido como un polo logístico y operativo clave para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y consolidar la proyección hacia la Antártida, además de brindar soporte a tareas científicas en la región.

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Durante la jornada, los funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede del gobierno provincial.

En ese marco se analizaron aspectos vinculados al desarrollo de la infraestructura y su impacto estratégico para la jurisdicción, considerada una demanda histórica en materia de logística antártica.

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Posteriormente, las autoridades nacionales y equipos técnicos de las Fuerzas Armadas se trasladaron al área destinada a la obra, donde representantes de la Armada Argentina brindaron detalles técnicos sobre el proyecto, sus plazos y características operativas.

Desde el Gobierno nacional se enmarcó la iniciativa dentro de las directivas de gestión vinculadas a la consolidación de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

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