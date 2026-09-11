El indicador elaborado por JP Morgan refleja la gran confianza de los inversores en Argentina y ubica el riesgo país en los 482 puntos básicos, su nivel mas bajo en un mes. Algo similar a lo que ocurrió el 20 de agosto del corriente año cuándo alcanzó los 480 puntos.

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Esta caída del indicador sucede tras una leve mejora de los bonos argentinos en dólares, los cuáles cotizaban en el exterior con subas de hasta el 0,4%.

Sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York no lograban sumarse a la tendencia positiva y anotaban mayoría de números rojos.

Este viernes, los bonos en dólares anotaban mejoras de hasta 0,6% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban números negativos. A media rueda, los papeles argentinos que más perdían eran los de BBVA (-3,6%), Loma Negra (-3,3%) y Transportadora Gas del Sur (-3,3%).

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A nivel local, el índice S&P Merval del mercado porteño recortaba 0,5%, tanto en pesos como en dólares, medido al contado con liquidación.

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En el mercado cambiario, el dólar oficial retrocedía cinco pesos, hasta $1530, en las pantallas del Banco Nación.

Con respecto a los financieros, el dólar MEP se negociaba a $1534,90 y el contado con liquidación (CCL) a $1598,12.

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