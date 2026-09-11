Mirtha Legrand continuará internada en el Sanatorio Mater Dei al menos hasta el próximo lunes, pese a la evolución favorable que presenta en las últimas horas. La conductora permanece bajo seguimiento médico desde el 7 de septiembre, cuando ingresó al centro de salud por un cuadro respiratorio.

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El último parte difundido por la institución indicó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio” y destacó que mantiene una participación activa junto a su kinesiólogo.

Además, desde el sanatorio señalaron que Mirtha permanece acompañada durante su internación y recibe visitas de familiares y amigos en su habitación.

En las últimas horas había circulado la posibilidad de que recibiera el alta, debido a su buena evolución y luego de completar el tratamiento con antibióticos. Sin embargo, el equipo médico decidió prolongar su permanencia en el Mater Dei para continuar con los controles.

Según informaron desde el sanatorio, Mirtha se encuentra atenta a sus actividades personales y agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días.

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El próximo lunes se dará a conocer un nuevo parte médico con información actualizada sobre su estado de salud.

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