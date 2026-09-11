En el marco de las actividades por el Día del Maestro, el presidente Javier Milei participará este viernes desde las 11:00 de un evento centrado en el presente y futuro de la educación en la Argentina, donde brindará un discurso ante docentes, especialistas y referentes vinculados al ámbito educativo.

Ads

La actividad se desarrollará en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento y forma parte de una jornada organizada para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema educativo.

Además de la exposición del mandatario, el encuentro contará con la participación de académicos, investigadores y representantes de distintas organizaciones relacionadas con la educación.

La presencia de Milei genera expectativa debido a que la educación se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda pública en las últimas semanas, especialmente tras la difusión de indicadores sobre el rendimiento de los estudiantes y los debates en torno al financiamiento universitario y las políticas educativas.

Según trascendió, el Presidente expondrá sobre la visión de su gobierno respecto de la educación y la necesidad de impulsar cambios orientados a mejorar la calidad de los aprendizajes.

Ads

El acto también buscará destacar el rol de los docentes en la formación de las nuevas generaciones y reconocer su aporte al desarrollo del país.

Ads