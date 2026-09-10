Bomberos Voluntarios de todo el país realizaron este jueves 10 de septiembre un “sirenazo” para reclamar al Gobierno nacional la transferencia de fondos destinados al funcionamiento del sistema y para plantear una serie de demandas vinculadas con el financiamiento de su actividad.

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La protesta comenzó a las 10 y fue convocada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales. La medida tuvo alcance nacional y se desarrolló sin interrumpir las guardias ni la atención de emergencias.

El principal reclamo corresponde a un remanente de fondos del ejercicio 2025 y períodos anteriores que, según las entidades, permanece pendiente de ejecución y distribución. El monto asciende a $59.330.748.051,41 y equivaldría a aproximadamente $45 millones para cada asociación.

Desde el sector remarcaron que no se trata de una asistencia extraordinaria, sino de recursos contemplados por la Ley Nacional 25.054 y destinados específicamente al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

El reclamo también incluye una compensación por las intervenciones que realizan los cuarteles en rutas concesionadas. Las entidades sostienen que actualmente destinan personal, vehículos y equipamiento a esos operativos sin recibir una contraprestación por el servicio y piden que la situación sea contemplada en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones.

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Otro de los puntos planteados es la aplicación integral de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, particularmente en lo relacionado con el reintegro del IVA por la compra de bienes, servicios y equipamiento.

Además, solicitaron al Ministerio de Economía y al Banco Central mecanismos que permitan agilizar los pagos al exterior para adquirir vehículos de emergencia usados. Según explicaron, los elevados costos de las unidades nacionales llevan a numerosos cuarteles a buscar equipamiento fuera del país, pero las condiciones de pago dificultan las operaciones.

La protesta no afectó la capacidad de respuesta ante emergencias. Las asociaciones mantuvieron activas sus guardias durante toda la jornada y establecieron que cualquier intervención tendría prioridad sobre la medida de fuerza.

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El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reúne actualmente a más de mil asociaciones distribuidas en Argentina. De acuerdo con sus propios registros, durante 2026 ya realizaron más de 157 mil servicios, entre emergencias e intervenciones programadas.

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