El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan concretó un traslado sanitario aéreo nocturno por primera vez en más de una década. El operativo se realizó el 8 de septiembre, alrededor de las 19:10, y marcó la reapertura de la actividad nocturna de su helipuerto.

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De esta manera, el centro pediátrico de referencia nacional amplió su capacidad operativa y ahora puede recibir vuelos sanitarios durante las 24 horas, una posibilidad especialmente relevante frente a emergencias que requieren atención de alta complejidad y no pueden quedar condicionadas por el horario diurno.



El helipuerto del Garrahan permanecía sin recibir vuelos sanitarios desde 2021 debido a la falta de mantenimiento. Luego de distintos trabajos de puesta en valor, la infraestructura volvió a utilizarse en horario diurno el 30 de diciembre de 2025.



El operativo realizado esta semana permitió completar la recuperación de la plataforma y habilitar nuevamente las operaciones durante la noche. Según informó el propio hospital, el objetivo es ampliar las posibilidades de recibir derivaciones pediátricas de alta complejidad ante situaciones de urgencia.



La posibilidad de contar con un helipuerto operativo durante todo el día representa una herramienta clave para agilizar los traslados de pacientes que necesitan atención especializada. En estos casos, reducir los tiempos de derivación puede resultar determinante para el tratamiento y la evolución de cuadros complejos.



Con la reapertura completa del helipuerto, el Garrahan suma una herramienta fundamental para responder ante urgencias pediátricas de alta complejidad durante las 24 horas.

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