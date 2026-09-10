La oposición logró una importante victoria en la Cámara de Diputados al imponer un cronograma de trabajo para avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Ads

La medida fue aprobada tras una sesión especial en la que los bloques opositores consiguieron reunir quórum y forzaron al oficialismo a acompañar el emplazamiento de las comisiones.

La iniciativa fue posible gracias a un acuerdo entre Unión por la Patria, la izquierda, bloques provinciales y sectores vinculados a distintos gobernadores, que reunieron 135 legisladores en sus bancas para habilitar la sesión. Ante ese escenario, La Libertad Avanza decidió participar del debate y respaldar la votación para evitar una derrota más contundente en el recinto.

Como resultado, se estableció que la próxima semana comenzará el tratamiento de la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia actual finaliza el 31 de diciembre. El cronograma prevé reuniones informativas y la emisión de un dictamen antes de fin de mes.

Por otro lado, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor deberán abordar un paquete de alrededor de 50 proyectos destinados a atender la problemática del endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas.

Ads

Las propuestas impulsadas por la oposición incluyen mecanismos de refinanciación de deudas, reducción de intereses, regulación de las prácticas de cobranza, límites a determinadas tasas y medidas de protección para los ingresos de los trabajadores.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una cuestión entre privados y plantean una estrategia centrada en la educación financiera, sin intervención estatal sobre las condiciones del mercado crediticio.

Si bien el emplazamiento obliga a las comisiones a debatir los temas en las fechas fijadas, el resultado final aún permanece incierto. La Libertad Avanza conserva una posición favorable en varias de las comisiones involucradas y buscará influir en los dictámenes que lleguen al recinto. Por ese motivo, la oposición celebró el avance como un triunfo político, aunque reconoció que la disputa legislativa continuará durante las próximas semanas.

Ads