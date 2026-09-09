La Armada Argentina realizará un sorteo para que distintas personas puedan viajar a bordo de la Fragata ARA Libertad, en el marco de su 54º viaje de instrucción. La propuesta permitirá a los ganadores vivir parte de la experiencia junto a la tripulación.

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La iniciativa busca que la comunidad pueda conocer desde adentro cómo es la vida en la embarcación y acompañar a los marinos durante una parte de su recorrido. La Fragata ARA Libertad es el buque escuela de la Armada Argentina y tiene como una de sus principales funciones la formación de los cadetes de la institución. Además, participa en actividades destinadas a representar al país y acercar la Armada a la sociedad.

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Para participar, los interesados deben seguir la cuenta oficial de Instagram @ArmadaArgentinaOf, dar "me gusta" en la publicación del sorteo, compartirla en sus historias etiquetando a la Armada y, en los comentarios, mencionar a la persona con la que desearían compartir la experiencia. En total, habrá 40 plazos disponibles: los 20 ganadores, cada uno con un acompañante. Los nombres se darán a conocer el lunes 14 de septiembre, y el embarque se realizará ese mismo sábado 19 desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

El sorteo se realizará como parte de las actividades previstas para el inicio del nuevo viaje de instrucción de la embarcación. La experiencia permitirá a los seleccionados compartir la navegación y conocer distintos aspectos de la vida a bordo.

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