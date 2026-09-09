El encuentro fue impulsado por distintos bloques opositores y cuenta con el acompañamiento de legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El objetivo es alcanzar los 129 diputados presentes necesarios para abrir la sesión y avanzar con iniciativas relacionadas con la morosidad y la situación de las personas con discapacidad.

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Uno de los principales ejes será el endeudamiento de los hogares argentinos, un problema que cobró mayor relevancia en los últimos meses. Según datos difundidos recientemente, cerca de la mitad de la población argentina mantiene algún tipo de deuda y más de cinco millones de personas presentan atrasos en sus pagos. La oposición pretende que el Congreso discuta medidas destinadas a atender la situación de quienes acumularon deudas y tienen dificultades para afrontar los pagos, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida y el deterioro de los ingresos.



El segundo gran tema será la emergencia en discapacidad, una cuestión que también viene generando fuertes reclamos de organizaciones y sectores vinculados al área.



Los bloques opositores buscan avanzar con el tratamiento parlamentario y obligar al oficialismo a discutir proyectos que hasta el momento no lograron avanzar en las comisiones correspondientes.



La sesión representa, además, un nuevo desafío político para el Gobierno de Javier Milei. Con el quórum encaminado, la oposición busca aprovechar la división del escenario legislativo y el respaldo de algunos gobernadores para imponer temas propios en la agenda de la Cámara baja.

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