La VI Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica concluyó en Buenos Aires después de dos jornadas que reunieron a profesionales, académicos y especialistas de Argentina y otros países de América y Europa.

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El encuentro, declarado de Interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contó con más de 350 participantes presenciales, además de profesionales que siguieron las actividades de manera remota desde distintos puntos del país y del exterior

El empresario Marcelo González y Laura Escalada, viuda de Astor Piazzolla y representante de la Fundación Piazzolla.

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Bajo el lema “Relaciones Públicas con Propósito: la construcción de relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas”, la propuesta puso el foco en los cambios que atraviesa la profesión y en las nuevas herramientas para fortalecer la comunicación entre personas, organizaciones e instituciones.

Durante las jornadas se desarrollaron más de 20 actividades académicas, entre conferencias, investigaciones, presentaciones, talleres internacionales y un Summit Workshop. La agenda incluyó temas como inteligencia artificial y emocional, comunicación interna, sostenibilidad, redes sociales, reputación, neurocomunicación y comunicación estratégica institucional.

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La convocatoria tuvo además un marcado carácter internacional, con representantes de más de 20 países, entre ellos España, Italia, Hungría, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina.

El cierre tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, donde la música y el arte acompañaron la última jornada. Participaron la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y Laura Escalada, viuda de Astor Piazzolla y representante de la Fundación Piazzolla.

Uno de los momentos destacados fue la presentación del músico Walter Ríos, quien interpretó obras de Piazzolla, mientras que Abel Pintos también formó parte de la velada. La noche fue conducida por el periodista Guillermo Lobo y contó con la participación del empresario Marcelo González. La producción estuvo a cargo de Plan Divino Group y 2912.

La Cumbre fue organizada por REDIRP – Red Iberoamericana de Profesionales en Relaciones Públicas y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica (ILCE), con el acompañamiento de la Universidad Abierta Interamericana y el Banco Ciudad de Buenos Aires.

Con el intercambio entre especialistas de distintos países como uno de sus principales ejes, el encuentro cerró su sexta edición con la intención de fortalecer vínculos profesionales, compartir conocimientos y generar nuevos espacios de cooperación en el campo de las Relaciones Públicas y la Comunicación Estratégica.