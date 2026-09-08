El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, expondrán ante los senadores y responderán preguntas sobre los cambios propuestos.



El proyecto busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central y establece como principal objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda. Además, limita la posibilidad de utilizar al organismo para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. La iniciativa también restringe la distribución de utilidades del BCRA, que solo podrán repartirse cuando se trate de ganancias efectivamente realizadas y líquidas, luego de la aprobación y auditoría de los balances.

Ads



Otro de los puntos centrales es la modificación de las condiciones para remover al presidente del Banco Central, para lo cual se plantea una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.



El proyecto obtuvo en Diputados 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, en una votación que mostró el respaldo de distintos sectores aliados al oficialismo.



La segunda iniciativa que comenzará a analizar el Senado amplía el régimen de Inocencia Fiscal, impulsado por el Gobierno para facilitar la formalización de fondos que permanecen fuera del sistema financiero. El proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado y contempla una reducción de las multas para personas humanas, pequeñas y medianas empresas y otras entidades.



También establece mayores restricciones para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda cuestionar las declaraciones juradas simplificadas. El objetivo oficial es reducir la presión sobre los contribuyentes y generar incentivos para que más dinero ingrese al circuito formal.



En Diputados, la iniciativa fue aprobada con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.

Ads



Con ambos proyectos ya aprobados en la Cámara baja, La Libertad Avanza buscará conseguir los respaldos necesarios en el Senado para convertirlos en ley.

Ads