Una sucesión de ataques graves de perros volvió a poner en discusión las políticas de tenencia responsable en Córdoba. En el Concejo Deliberante de la capital provincial se encuentra en debate una iniciativa que propone declarar la emergencia sanitaria animal y avanzar con nuevas medidas de prevención y control.

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El tema cobró mayor relevancia después de los dos episodios fatales ocurridos el viernes 4 de septiembre. Una nena de 2 años murió tras ser atacada por dos dogos en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba, mientras que horas más tarde otro chico de la misma edad falleció luego de ser mordido por un pitbull en Alta Gracia.

Según un relevamiento realizado por medios cordobeses, durante 2026 se conocieron al menos 12 ataques graves de perros en la provincia y cuatro terminaron con la muerte de niños de hasta cuatro años. A esos casos se sumó recientemente el de una nena de 4 años que debió ser hospitalizada después de sufrir heridas en Villa Dolores.

Uno de los proyectos que ya se encontraba en tratamiento fue presentado por la concejala Jessica Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad. Además de declarar la emergencia, la propuesta plantea prohibir la compra, venta, permuta y reproducción comercial de animales domésticos, avanzar con el desmantelamiento de criaderos y crear mayores controles sobre actividades vinculadas con perros y gatos.

La discusión también alcanzó específicamente a los denominados perros potencialmente peligrosos. La concejala Fabiana Gutiérrez, de la UCR, pidió revisar el sistema vigente y convocar a veterinarios, especialistas y funcionarios. Además, anticipó una propuesta para restringir la cría, tenencia y comercialización de animales incluidos dentro de esa categoría.

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Actualmente, Córdoba capital cuenta con un registro obligatorio de perros potencialmente peligrosos. Según información oficial, hasta fines de 2025 había 5.701 animales inscriptos y se habían recibido 1.864 denuncias desde la puesta en marcha del sistema en abril de 2023. La normativa contempla características como la raza, el entrenamiento para ataque o defensa y la capacidad del animal para provocar lesiones graves.

Los últimos casos volvieron a abrir así una discusión que excede las razas de los animales y alcanza también a los controles estatales, la responsabilidad de sus propietarios, los criaderos y las condiciones en las que son mantenidos. El Concejo deberá ahora definir qué medidas avanzan y si la emergencia sanitaria se convierte finalmente en una herramienta para acelerar cambios en la política municipal.

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