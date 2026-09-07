El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz volvió a quedar frenado este lunes. Esta vez, la interrupción se produjo después de que la defensa pidiera apartar a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y al fiscal Sandro Abraldes. La recusación contra los jueces deberá ser revisada por la Cámara de Casación, por lo que el proceso no podrá avanzar hasta que haya una resolución.

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La sexta audiencia había comenzado con Álvarez presente y tenía prevista la declaración de cuatro testigos. Sin embargo, sus abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitaron nuevamente suspender el debate al considerar que la reciente descompensación del músico aportaba nuevos elementos sobre su estado de salud y su capacidad para atravesar el juicio.

El fiscal se opuso y sostuvo que esa cuestión ya había sido analizada previamente. Tras deliberar, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro rechazaron el planteo y dispusieron que el juicio continuara. Frente a esa decisión, la defensa avanzó con las recusaciones contra los magistrados y Abraldes. El tribunal rechazó los pedidos, aunque el cuestionamiento contra sus propios integrantes deberá ahora ser evaluado por Casación.

La discusión por la salud de Álvarez había vuelto al centro del proceso luego de que, durante la audiencia anterior, sufriera una descompensación y tuviera que ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. Este lunes regresó a los tribunales y, al retirarse, aseguró ante los periodistas que se encontraba bien y manifestó que quería que el juicio llegara hasta el final.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El debate había podido comenzar en agosto de este año después de atravesar durante largo tiempo distintas discusiones judiciales, entre ellas las relacionadas con las condiciones de salud del músico para afrontar el proceso. Ahora, su continuidad dependerá de lo que resuelva la Cámara de Casación sobre el planteo contra los jueces.

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