Este lunes, el Gobierno comenzó la primera licitación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que serán destinados a fortalecer la oferta de créditos hipotecarios.

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La primera operación contempla $200.000 millones y forma parte de un programa más amplio que prevé movilizar hasta $2 billones del fondo previsional a través de sucesivas licitaciones por el mismo monto.



La medida había sido anunciada a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, y busca que los bancos puedan acceder a financiamiento de mayor plazo para trasladarlo al mercado hipotecario. Las licitaciones estarán a cargo del Banco Central, que actuará por cuenta y orden del FGS.



El mecanismo permitirá a las entidades financieras acceder a depósitos a plazo ajustados por UVA, con dos alternativas de financiamiento. Una tendrá una duración de un año y una tasa mínima de UVA + 2,5%, mientras que la segunda será a cinco años, con un rendimiento mínimo de UVA + 4,5%.



A cambio, los bancos deberán destinar esos recursos a la generación de nuevos préstamos hipotecarios que cumplan con las condiciones establecidas por el Gobierno. En cada licitación, ninguna entidad podrá ofertar por más del 20% del monto total disponible.



El objetivo es facilitar el acceso a créditos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda, mediante un fondeo bancario con plazos más extensos.

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Los préstamos otorgados bajo este programa deberán contar con un plazo mínimo de 15 años y tendrán una tasa máxima de UVA + 7,5% anual.



Además, se estableció un tope de 150.000 UVA por persona, que actualmente representa alrededor de $315 millones. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el programa podría derivar en unas 17.000 a 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.



La expectativa del Gobierno es que la llegada de fondos de mayor plazo permita incrementar la oferta de préstamos y generar mejores condiciones para quienes buscan acceder a una vivienda.

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