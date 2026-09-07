Según trascendió, el mandatario recibirá a directivos de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, y a representantes de DayOne Data, una firma especializada en el desarrollo de centros de datos e infraestructura tecnológica.

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El encuentro forma parte de la estrategia oficial para posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones vinculadas a la innovación, la inteligencia artificial y la economía digital.

La visita de los ejecutivos se produce en un momento en que la administración libertaria busca acelerar el tratamiento legislativo del súper RIGI, un régimen que contempla beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios para proyectos de gran escala vinculados a actividades consideradas clave para el desarrollo tecnológico y productivo del país.

Desde la Casa Rosada sostienen que el proyecto podría convertirse en una herramienta central para captar inversiones multimillonarias en áreas como centros de datos, inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores e infraestructura digital. El Gobierno considera que estas actividades serán determinantes en la competencia económica global de los próximos años.

La reunión con representantes de Tesla también refuerza el vínculo que Milei mantiene con Elon Musk, con quien ya mantuvo encuentros durante sus visitas a Estados Unidos y con quien comparte una visión favorable sobre la desregulación económica y la promoción de inversiones privadas.

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Mientras tanto, el oficialismo continúa las negociaciones en el Congreso para reunir los respaldos necesarios que permitan avanzar con la iniciativa.

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