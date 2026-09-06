La nieve volvió a sorprender este domingo en las zonas serranas de Córdoba, donde las bajas temperaturas transformaron el paisaje y atrajeron a turistas y residentes que se acercaron para observar el fenómeno.

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Las precipitaciones se registraron en distintos puntos de altura, principalmente en el Camino de las Altas Cumbres y el Camino de los Linderos, en la zona del Cerro Champaquí, donde la acumulación dejó amplios sectores cubiertos de blanco.

Ante la presencia de visitantes y las condiciones meteorológicas, las autoridades reforzaron las tareas preventivas. Del operativo participan efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Policía Caminera y personal de Áreas Protegidas.

Los agentes fueron distribuidos en distintos sectores para ordenar la circulación, acompañar a quienes recorren las zonas afectadas y brindar indicaciones destinadas a reducir los riesgos.

Uno de los principales puntos de atención está puesto en el tránsito. La presencia de nieve y las bajas temperaturas pueden reducir la adherencia de los vehículos y generar complicaciones en caminos de montaña, además de afectar la visibilidad.

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Por este motivo, las autoridades recomendaron disminuir la velocidad de manera progresiva, evitar frenadas y maniobras bruscas y mantener una distancia prudente con los demás vehículos. También solicitaron respetar las indicaciones del personal apostado en las rutas.

En caso de detenerse para observar o fotografiar el paisaje, se pidió hacerlo únicamente en lugares habilitados y seguros, sin permanecer sobre la calzada ni en sectores que puedan dificultar el tránsito.

La nevada dejó durante la jornada numerosas postales invernales en las zonas más altas de Córdoba, mientras los organismos de seguridad mantienen presencia preventiva ante la circulación de personas que se acercan para disfrutar del fenómeno.

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