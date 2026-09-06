La búsqueda del niño desaparecido en la localidad rionegrina de Fernández Oro tuvo este domingo el peor desenlace. Tras más de un día de rastrillajes, los equipos de emergencia encontraron sin vida al menor que había sido arrastrado por la corriente después de que el auto de su familia cayera a un canal de riego.

Ads

El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 del sábado en el sector conocido como Puente de Hierro, en inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22. Por circunstancias que permanecen bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro del cauce.

Los padres consiguieron abandonar el automóvil y ponerse a salvo, pero no pudieron rescatar al pequeño. La fuerza del agua lo arrastró y, a partir de ese momento, comenzó un amplio despliegue para intentar localizarlo.

Las condiciones del canal complicaron considerablemente el trabajo. El cauce presentaba sectores angostos, agua turbia, abundante vegetación, ramas y residuos acumulados. El área revisada se extendió durante varios kilómetros desde el lugar del accidente hasta la desembocadura.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y buzos especializados. También se utilizaron embarcaciones, kayaks y drones para inspeccionar tanto el agua como las márgenes.

Ads

Ante las dificultades para avanzar, se trabajó además con maquinaria para desviar parte del caudal hacia una laguna cercana. El objetivo era reducir la altura y la fuerza del agua y permitir una inspección más exhaustiva de sectores prácticamente inaccesibles con el flujo habitual.

Las tareas se retomaron este domingo por la mañana y finalmente culminaron con el hallazgo del cuerpo del niño en el canal. La investigación continuará ahora para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el vehículo terminara en el agua.

Puede interesarte

Ads