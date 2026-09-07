La convocatoria se da en un contexto marcado por la reciente ofensiva del Gobierno sobre la soberanía de las islas y por el inicio de una etapa clave para la definición del plan de gastos del próximo año.

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La reunión se realizará desde las 10:00 y formará parte de la nueva dinámica de encuentros periódicos impulsada por el presidente, quien busca fortalecer su presencia en la gestión cotidiana y coordinar de manera más estrecha el trabajo de los distintos ministerios.

Uno de los temas centrales será el rumbo que adoptará el Ejecutivo tras los recientes anuncios vinculados a las Islas Malvinas. En los últimos días, el Presidente colocó la cuestión de la soberanía en el centro de la agenda política mediante una cadena nacional y una serie de iniciativas que incluyen nuevas medidas contra empresas que operan en la zona sin autorización argentina, además de proyectos relacionados con la defensa y la presencia estratégica en el Atlántico Sur.

Además, los ministros analizarán el diseño del Presupuesto 2027, una herramienta considerada clave por el oficialismo para consolidar su programa económico y garantizar la continuidad de las metas fiscales impulsadas por el Gobierno.

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