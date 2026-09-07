De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el comercio registró una baja del 0,2% interanual en agosto y del 2,7% en relación con julio. De esta manera, la actividad comercial acumuló una caída del 2,4% durante los primeros ocho meses de 2026.

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El relevamiento explicó esta evolución por distintos factores que afectan al consumo, entre ellos, la pérdida de poder de compra de las familias, el aumento de las tarifas de servicios y el mayor endeudamiento de los hogares. También incidió la menor circulación comercial registrada después de las vacaciones de invierno, que impactó en diferentes sectores.



En este contexto, el canal digital volvió a marcar una diferencia positiva. Las ventas por internet de comercios que cuentan con establecimientos físicos aumentaron 17,6% frente a agosto de 2025 y tuvieron una mejora del 0,4% respecto de julio, convirtiéndose en uno de los segmentos que logró mantener una tendencia de crecimiento.



Por rubros, perfumería, indumentaria y calzado fueron los sectores que presentaron los mejores resultados. Del otro lado, bazar y decoración, muebles y alimentos concentraron las principales bajas del mes.



Según CAME, los hogares concentran sus ingresos en productos y servicios esenciales y dejan para más adelante las compras de mayor desembolso. Para intentar sostener el nivel de ventas, numerosos comercios incentivaron las promociones, los descuentos y las liquidaciones, aunque estas medidas no alcanzaron para frenar el retroceso general del consumo.

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Los datos de agosto reflejan que la recuperación del comercio minorista aún enfrenta dificultades y que la cautela de los consumidores sigue condicionando la actividad de las pymes, uno de los sectores más sensibles a la evolución del consumo interno.

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