El conflicto, que ya acumula 30 días de paro en lo que va del año, reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayor presupuesto para la educación, la ciencia y la tecnología.

Ads



La medida de fuerza se concretará luego del fracaso de la reunión paritaria realizada el pasado 1° de septiembre. Durante ese encuentro el Gobierno ofreció un incremento salarial del 3%, una propuesta que fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales, que reclaman una recuperación de los ingresos perdidos.



El conflicto universitario se extiende desde comienzos de año y, con esta nueva jornada, ya son 30 los días de paro acumulados durante 2026, una situación que genera preocupación por el normal desarrollo del segundo cuatrimestre.



El Frente Sindical de las Universidades Nacionales sostiene que el sector atraviesa un fuerte deterioro salarial y reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.



De acuerdo con los gremios, existe una deuda salarial del 31,2%, a la que se suman los incrementos correspondientes a agosto, salarios adeudados y el reclamo por el tratamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).



Además de la recomposición de los salarios, los sindicatos reclaman una actualización de las becas y un aumento del presupuesto destinado a las universidades, la ciencia y la tecnología.

Ads



Desde el Gobierno, en tanto, cuestionaron las medidas y calificaron el paro como una protesta de carácter "político".



El plan de lucha también contempla una nueva Marcha Federal Universitaria durante los primeros días de octubre, en lo que sería la quinta movilización de alcance nacional desde el inicio del conflicto.

Ads