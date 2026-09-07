La oposición buscará este miércoles reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence el próximo 31 de diciembre.

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El objetivo de los bloques opositores es conseguir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y establecer plazos concretos a las comisiones que deben analizar las iniciativas. De esta manera, buscan acelerar una discusión que el oficialismo pretende mantener dentro de su propio cronograma parlamentario.



La Libertad Avanza intenta conservar el control de la discusión y evitar que la oposición imponga los tiempos legislativos. El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, estableció un calendario que contempla reuniones informativas durante septiembre, una instancia de debate entre diputados y la posibilidad de emitir dictamen el 30 de septiembre.



El oficialismo sostiene que el problema debe ser abordado con una discusión técnica y advierte sobre el impacto que podrían tener determinadas medidas sobre el sistema financiero y el acceso al crédito.



Para el oficialismo, evitar el quórum permitiría sostener el calendario definido en las comisiones. Para la oposición, conseguirlo representaría una señal política y demostraría que puede construir una mayoría parlamentaria capaz de imponer temas en la agenda.



La sesión también apunta a acelerar el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad, una cuestión que suma presión sobre el Gobierno y que tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre. El oficialismo también fijó un cronograma para discutir el tema en comisión, con reuniones informativas y una instancia de debate prevista para septiembre.



De esta manera, la Cámara baja vuelve a convertirse en el principal escenario de la disputa entre el Gobierno y la oposición. El quórum será la primera batalla y la agenda legislativa, el objetivo de fondo.

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