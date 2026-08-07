Cristian "Pity" Álvarez

Confirmaron que el juicio contra “Pity” Álvarez comenzará el lunes
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 rechazó el planteo de la defensa, que había invocado razones de salud y recursos pendientes para suspender el debate.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 rechazó el planteo de la defensa, que había invocado razones de salud y recursos pendientes para suspender el debate.
El proceso oral comenzará en agosto tras años de demoras, con restricciones para el músico y una causa que vuelve a activarse.
El músico y compositor, que estaba internado por un pico glucémico, ahora deberá recluirse.
El músico tuvo un “pico de diabetes”. Lo confirmó su madre, Cristina Congiú, que denunció que “no le daban pelota”.