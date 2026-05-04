La causa por el crimen ocurrido en 2018 en Villa Lugano entra en una etapa clave: la Justicia confirmó que el juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez comenzará el próximo 10 de agosto.

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El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollará en once audiencias previstas entre agosto y septiembre. La investigación se centra en el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en el barrio Samoré, hecho que el propio músico había confesado en su momento.

En paralelo, la Justicia dispuso una serie de condiciones para el acusado: no podrá salir del país ni ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial.

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El avance del juicio se produce luego de años de demoras vinculadas a su estado de salud mental. Nuevos peritajes determinaron que, pese a presentar un deterioro cognitivo leve, el cantante está en condiciones de comprender el proceso y ejercer su defensa.

De esta manera, la causa, que llevaba más de siete años sin resolución, entra en su tramo decisivo y volverá a estar bajo la mirada pública.

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