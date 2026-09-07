El Banco Nación redujo la tasa para que sus clientes puedan refinanciar deudas de tarjetas de crédito con atrasos recientes. Desde este lunes, quienes tengan pagos pendientes de entre 1 y 85 días podrán acceder a una tasa nominal anual del 29%, frente al 35% que regía hasta ahora.

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La alternativa permite refinanciar hasta $30 millones y elegir plazos de 24, 36, 48 o 60 meses. Según el ejemplo difundido por la entidad, una deuda de $10 millones financiada a cinco años tendría una cuota estimada de $317.400, unos $37.500 menos por mes que con la tasa anterior.

La medida aparece en un momento en el que el endeudamiento de las familias se convirtió en una preocupación cada vez mayor. Datos del Banco Central citados por Reuters muestran que la morosidad de los hogares alcanzó en junio el 12,8%, el nivel más alto desde que comenzó la serie en 2010. Además, estimaciones del sector fintech indican que cerca de 6 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días en sus obligaciones.

El uso del crédito también se encuentra ampliamente extendido. Al cierre de 2025, 20,3 millones de personas tenían algún tipo de financiamiento, mientras que 14,8 millones registraban deuda mediante tarjetas de crédito, de acuerdo con el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central.

En ese escenario, el Banco Nación señaló que la reducción busca dar mayor margen a quienes atraviesan dificultades para sostener sus pagos. Durante 2026, la entidad ya realizó 109.507 operaciones de refinanciación correspondientes a 95.626 clientes, por un total de $503.300 millones.

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Además de la opción para tarjetas con atrasos recientes, el banco ofrece alternativas para reorganizar deudas contraídas dentro de la propia entidad o combinar obligaciones del Nación con compromisos de otros bancos. Para casos de mora más avanzada, también existen planes de reprogramación con plazos de hasta 120 meses.

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