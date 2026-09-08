Los resultados de las pruebas PISA 2025 encendieron nuevas señales de alerta sobre el desempeño educativo de los adolescentes argentinos. El informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró una caída en las tres áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias.

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La evaluación alcanzó a estudiantes de 15 años de todo el país y se realizó en 412 escuelas, con la participación de 11.093 alumnos. En comparación con la edición de 2022, Argentina perdió 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 en Matemática.

De acuerdo con los resultados difundidos, el país alcanzó 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. Se trata de un retroceso simultáneo en las tres disciplinas que, dentro de la serie comparable, no se había registrado anteriormente.

El desempeño también quedó reflejado en la posición que Argentina ocupa frente al resto de los sistemas educativos participantes. El país se ubicó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas evaluados.

Matemática, el área con mayores dificultades

Uno de los datos más preocupantes aparece en Matemática. Según el informe, el 76% de los estudiantes argentinos no logró alcanzar el nivel 2, establecido por la OCDE como el umbral básico de desempeño.

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Esto significa que una amplia mayoría de los adolescentes evaluados no consiguió demostrar las competencias consideradas necesarias para resolver problemas matemáticos de dificultad básica.

La situación también presenta dificultades importantes en las otras dos áreas. Cerca del 60% de los estudiantes quedó por debajo del nivel 2 tanto en Lectura como en Ciencias, mientras que el 48,8% tuvo un rendimiento insuficiente de manera simultánea en las tres disciplinas.

El escenario deja en evidencia que las dificultades no se concentran exclusivamente en una asignatura, sino que atraviesan distintos campos fundamentales para la trayectoria educativa.

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La distracción por dispositivos, otra de las preocupaciones

El estudio incluyó además cuestionarios destinados a conocer distintos aspectos de la experiencia de los estudiantes dentro de las escuelas.

Entre las respuestas relevadas aparece el impacto de los dispositivos electrónicos durante las clases. El 55% de los alumnos argentinos afirmó que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos, un porcentaje considerablemente superior al promedio registrado entre los países de la OCDE, que fue del 28%.

El dato se suma a un escenario educativo atravesado por múltiples desafíos, en el que las condiciones de aprendizaje, la concentración y la convivencia dentro del aula adquieren un papel central.

Sin embargo, la percepción de los estudiantes sobre sus docentes presenta un aspecto positivo. El 78% valoró el compromiso de los profesores con el proceso de aprendizaje, lo que muestra que, pese a los resultados generales, existe un reconocimiento significativo hacia el trabajo que realizan los educadores.

Argentina, octava en América Latina

En el contexto regional, los resultados también ubican a la Argentina en una posición rezagada. El país quedó en el octavo lugar entre los sistemas educativos de América Latina considerados en la evaluación.

Los resultados de PISA no constituyen por sí solos una medición integral de la calidad educativa, pero permiten establecer comparaciones internacionales sobre determinados aprendizajes de los estudiantes de 15 años.

La nueva edición vuelve a poner en discusión los niveles de desempeño alcanzados por los alumnos argentinos y plantea el desafío de fortalecer los aprendizajes fundamentales, especialmente en Matemática, Lectura y Ciencias.