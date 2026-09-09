El mercado laboral argentino llega al último trimestre de 2026 con mejores expectativas. Según un relevamiento de ManpowerGroup, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) alcanzó el 16%, diez puntos más que en el trimestre anterior y once puntos por encima del mismo período de 2025.

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El 35% de las empresas planea aumentar su personal. Un 21% prevé reducirlo y el 42% no espera cambios. El 2% restante todavía no definió qué hará.

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La mejora no implica una fuerte ola de contrataciones. Las empresas parecen apostar, sobre todo, por sostener sus plantillas. Para Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, el dato refleja una mayor confianza y una mayor estabilidad del mercado laboral.

Entre los sectores relevados, Servicios Públicos y Recursos Naturales tiene la mejor expectativa, con 36%. Le siguen Finanzas y Seguros, con 28%, y Construcción y Bienes Raíces, con 25%. En el otro extremo aparecen Sector Público, Salud y Servicios Sociales, con -1%, e Información, con 3%.

La Patagonia lidera entre las regiones, con una expectativa de 27%. Le siguen el NEA, con 23%, y el NOA, con 15%. AMBA registra 12% y la región Pampeana, 11%. Cinco de las seis regiones mejoraron frente al trimestre anterior.

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Fuente: Infobae

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