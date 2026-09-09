Murió Chiche Gelblung a los 82 años: estaba internado por un cuadro respiratorio
El reconocido periodista y conductor falleció este miércoles en el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internado desde el lunes. En los últimos meses había atravesado distintos episodios de salud, aunque hasta pocos días antes continuaba trabajando.
Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años, luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei, ubicado en Palermo. La noticia fue confirmada durante la mañana por Crónica TV y provocó una fuerte repercusión en el ambiente periodístico y televisivo.
El periodista había sido ingresado el lunes debido a dificultades respiratorias. De acuerdo con información difundida por su entorno, el cuadro estaba relacionado con una patología de base y no se trataba de una complicación completamente nueva.
Hasta poco antes de su internación, Gelblung había continuado con su actividad profesional. Según trascendió, incluso se encontraba trabajando en la preparación de un nuevo proyecto para plataformas de streaming.
En abril pasado, el conductor había atravesado otro episodio de salud. El 20 de abril le colocaron dos stents luego de sufrir una descompensación y permaneció durante algunos días internado en el Sanatorio Los Arcos.
Tras recibir el alta, retomó rápidamente sus actividades. Continuó al frente de Hola Chiche, por Radio del Plata, y de Chiche en vivo, por Net TV. En aquel momento había llevado tranquilidad sobre su estado y había negado haber sufrido un infarto.
Poco después, además, sufrió una caída en su domicilio que le provocó una lesión en el rostro, cerca del ojo izquierdo. Horas más tarde volvió a presentar una descompensación y tuvo que ser trasladado nuevamente para recibir atención médica.
Con una extensa trayectoria en radio, televisión y medios gráficos, Chiche Gelblung se convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Su estilo directo y su particular manera de abordar la actualidad lo mantuvieron durante décadas como protagonista de la escena mediática.
La noticia de su muerte generó expresiones de pesar entre colegas, periodistas y figuras del espectáculo, mientras se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento.