La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió al Congreso de la Nación sobre la necesidad de avanzar con suficiente anticipación en el tratamiento de las reformas políticas y electorales que podrían regir en las elecciones presidenciales de 2027. A través de una acordada, los magistrados señalaron que el calendario electoral comienza a acercarse y que resulta indispensable brindar certezas tanto a los partidos políticos como a los ciudadanos.

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El máximo tribunal electoral recordó que actualmente existen diversos proyectos legislativos pendientes de tratamiento que podrían modificar aspectos centrales del sistema de votación. Entre las iniciativas que se encuentran en discusión figuran la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única Papel a nivel nacional y otras propuestas vinculadas a la transparencia y organización de los procesos electorales.

En ese contexto, los jueces (Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernan Corcuera y Daniel Bejas) remarcaron que cualquier modificación de las reglas electorales debe aprobarse dentro de plazos razonables para garantizar una adecuada planificación administrativa y evitar cambios de último momento que puedan afectar la organización de los comicios. Asimismo, destacaron la importancia de que las fuerzas políticas y el electorado conozcan con suficiente tiempo las normas que regirán la próxima contienda electoral.

La advertencia se produce a casi un año para el inicio formal del proceso electoral de 2027 y mientras el Gobierno nacional impulsa distintas reformas políticas que requieren consenso parlamentario para convertirse en ley.

Desde la Cámara Electoral sostienen que la previsibilidad es un elemento fundamental para la calidad institucional y para el correcto funcionamiento del sistema democrático. Por ese motivo, instaron al Poder Legislativo a definir cuanto antes el marco normativo que regirá las próximas elecciones nacionales.

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