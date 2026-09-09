La producción industrial manufacturera cayó 4,9% interanual en julio y tuvo un retroceso del 5% respecto de junio. Con este resultado, el sector acumula una baja del 2,6% durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período del año pasado.

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El deterioro alcanzó a buena parte de las ramas industriales. De las 16 divisiones relevadas por el INDEC, 12 registraron caídas interanuales. Entre los mayores retrocesos se ubicaron otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), maquinaria y equipo (-26,7%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%) y productos minerales no metálicos (-12,6%).



En contraste, algunos sectores lograron resultados positivos. La refinación de petróleo, coque y combustible nuclear creció 8,1%, mientras que madera, papel, edición e impresión avanzó 7,1%. También tuvieron subas las industrias metálicas básicas y otros equipos de transporte.



La construcción mostró un comportamiento similar. El indicador sintético de la actividad elaborado por el INDEC registró una caída interanual del 4,5% y un descenso del 4,6% frente a junio. El consumo de varios materiales vinculados a las obras reflejó la retracción. El asfalto cayó 23,1%, el yeso 21,2%, los ladrillos huecos 12,9%, las cales 9,8%, el hormigón elaborado 9,5% y el cemento portland 8,1%.



A pesar de la caída de julio, la construcción todavía mantiene un resultado positivo en el acumulado del año, con una mejora del 1,7% entre enero y julio. Además, el empleo registrado en el sector privado de la construcción aumentó 1,2% interanual en junio.



Los números vuelven a poner bajo la lupa la evolución de dos sectores centrales para la actividad económica y el empleo. El fuerte retroceso mensual de julio alimenta además la preocupación entre analistas por el desempeño general de la economía durante el tercer trimestre.

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