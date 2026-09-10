La falta de consenso, de la iniciativa que iba a ser votada hoy en la Camara Alta, impidió avanzar con la discusión en el recinto y obligó a reprogramar el debate.

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El proyecto impulsado por el Gobierno nacional apunta a introducir cambios en el marco regulatorio que rige la producción y comercialización de biocombustibles en Argentina, un sector clave para economías regionales vinculadas a la producción de bioetanol y biodiésel.



Sin embargo, las negociaciones previas dejaron en evidencia la dificultad para alcanzar una mayoría que garantizara la aprobación del proyecto.

Según trascendió, distintos legisladores plantearon objeciones respecto del impacto que las modificaciones podrían tener sobre las industrias radicadas en varias provincias, mientras que otros reclamaron mayores instancias de diálogo antes de avanzar con cambios en una actividad considerada estratégica para la generación de empleo e inversiones.

Ante este escenario, el oficialismo optó por retirar momentáneamente la iniciativa de la agenda legislativa y continuar las conversaciones con los distintos espacios políticos para intentar construir los acuerdos necesarios.

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