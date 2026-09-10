El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar este jueves los resultados económicos y financieros alcanzados por el Gobierno de Javier Milei y destacó los avances registrados durante los últimos dos años. Al mismo tiempo, el organismo descartó que el incremento de la morosidad de los hogares represente, por el momento, un riesgo significativo para la estabilidad monetaria del país.

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Durante una conferencia de prensa en Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo que la Argentina logró avances "notables" en la estabilización de su economía y resaltó distintos indicadores vinculados al programa implementado por el Gobierno de Milei.



Según explicó la funcionaria, el país consiguió acumular dos años consecutivos de superávit fiscal primario, algo que no ocurría desde hace 15 años. También señaló que la inflación se redujo hasta ubicarse alrededor del 30%, mientras que destacó la recuperación del crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la recomposición de las reservas internacionales y el fortalecimiento de la confianza de los mercados.

En paralelo, Kozack confirmó que una nueva misión del organismo llegará a la Argentina a partir de septiembre. El equipo técnico del FMI se instalará en Buenos Aires para avanzar con la tercera revisión del programa. Durante su estadía, los representantes del organismo analizarán las principales variables económicas y financieras, mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno y también con distintos actores económicos y sociales.



Por otro lado, durante la conferencia fue abordado el aumento de los niveles de morosidad que atraviesan los hogares argentinos, en un contexto marcado por el endeudamiento de las familias y las dificultades para afrontar determinados compromisos financieros. Kozack reconoció que el organismo está siguiendo de cerca la evolución de la morosidad, pero sostuvo que actualmente no representa una amenaza significativa para la estabilidad financiera.

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"Estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares", señaló la vocera del FMI, aunque aclaró que el organismo no considera que la situación constituya un riesgo financiero relevante para la Argentina. Como argumento, explicó que el nivel de deuda de los hogares continúa siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región y representa aproximadamente el 8% del Producto Bruto Interno (PBI).



Además, destacó la situación del sistema bancario argentino. Según la evaluación del Fondo, las entidades se encuentran bien capitalizadas y cuentan con niveles adecuados de liquidez. A su vez, las provisiones de los bancos cubrirían más del 85% de sus préstamos morosos.



De esta manera, el FMI mantiene una mirada favorable sobre la evolución del programa económico argentino, aunque continuará monitoreando de cerca sus principales variables durante la nueva revisión que comenzará a fines de septiembre.

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