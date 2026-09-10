El organismo estadístico dará a conocer esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. Las estimaciones privadas anticipan una nueva desaceleración y proyectan que la inflación mensual se ubicaría por debajo del 2%.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves por la tarde el dato de inflación de agosto, uno de los indicadores económicos más esperados por el Gobierno y los mercados. La expectativa está puesta en la posibilidad de que el IPC vuelva a mostrar una desaceleración y se ubique por debajo del 2% mensual.

Las consultoras privadas y analistas que siguen la evolución de los precios coinciden en que la inflación habría continuado su sendero descendente durante agosto, luego del 2,1% registrado en julio. Algunas estimaciones incluso la ubican cerca del 1,8%, impulsada por una menor presión en rubros clave y por la estabilidad cambiaria observada durante gran parte del mes.

De confirmarse esas proyecciones, sería una señal positiva para la estrategia económica del Gobierno nacional, que mantiene como uno de sus principales objetivos la reducción sostenida de la inflación. Además, reforzaría la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses, aunque los especialistas advierten que todavía persisten desafíos vinculados a los precios regulados, los servicios y la recuperación del consumo.

El mercado aguarda la publicación oficial para confirmar si agosto logró perforar el umbral del 2%, una cifra que el Gobierno considera clave dentro de su programa de estabilización económica.

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