El Gobierno nacional resolvió prorrogar por un año la concesión de la Línea General Roca de trenes de carga, actualmente operada por Ferrosur Roca S.A. La decisión fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Transporte y tiene como objetivo asegurar la continuidad del servicio mientras se diseña un nuevo modelo de gestión para el sector ferroviario de cargas.

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La extensión del contrato regirá hasta septiembre de 2027 o hasta que se concrete un nuevo proceso de adjudicación. Desde el Gobierno señalaron que la medida permitirá mantener operativa una red estratégica para el transporte de mercancías y garantizar la logística de sectores productivos clave.

La Línea Roca de cargas tiene una importancia central para el traslado de productos industriales, minerales, cereales y materiales vinculados a distintas actividades económicas, conectando centros productivos con puertos y mercados de exportación. Ferrosur Roca opera la concesión desde la década de 1990 y su red atraviesa varias provincias del país.

La prórroga se enmarca en el proceso de reorganización del sistema ferroviario impulsado por la administración nacional, que busca fomentar inversiones privadas y mejorar la infraestructura de transporte de cargas. En ese contexto, el Ejecutivo analiza nuevas modalidades de participación del sector privado para aumentar la eficiencia operativa y potenciar el desarrollo logístico.

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