El presidente Javier Milei suspendió el viaje a Londres que tenía previsto realizar en octubre, en un escenario de creciente confrontación diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

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La visita estaba proyectada para los días 23 y 24 de octubre y contemplaba una agenda reducida, que podía incluir una disertación en la Universidad de Oxford y reuniones con empresarios. Finalmente, la Casa Rosada resolvió cancelar el traslado y, hasta el momento, no comunicó oficialmente las razones de la decisión.

El cambio en la agenda presidencial ocurre mientras el Gobierno argentino profundiza su reclamo por la soberanía del archipiélago y cuestiona las actividades económicas desarrolladas allí sin autorización de Buenos Aires.

En los últimos días, el Ejecutivo anunció procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las Islas. También avanzó con acciones contra compañías relacionadas con el proyecto petrolero offshore Sea Lion.

Desde el Reino Unido, las autoridades respondieron reafirmando su posición sobre el territorio y el respaldo a los habitantes de las Islas, elevando nuevamente el tono de la disputa entre ambos gobiernos.

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Antes de que la visita fuera suspendida, la Casa Rosada había indicado que no existían gestiones para concretar una reunión entre Milei y autoridades británicas. El viaje estaba vinculado con una nueva edición de la Argentina Week, una iniciativa orientada a promover inversiones y oportunidades de negocios en el país.

La llegada del mandatario a Londres también habría tenido relevancia diplomática. De haberse concretado como visita oficial bilateral, Milei habría sido el primer presidente argentino en realizar un viaje de esas características al Reino Unido desde Carlos Menem, en 1998.

Por ahora, el Ejecutivo no informó si el viaje podría ser reprogramado.

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