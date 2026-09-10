El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que registró una variación mensual del 1,7%, consolidando una nueva desaceleración respecto del 2,1% observado en julio.

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Con este resultado, el nivel general de precios acumula un incremento interanual del 33,5% en los últimos doce meses. El dato oficial confirma una continuidad en la moderación del ritmo inflacionario en comparación con los meses previos.

La evolución del índice se enmarca en la tendencia descendente que el Gobierno nacional proyecta para la segunda mitad del año, con variaciones mensuales más contenidas en el nivel de precios minoristas.

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