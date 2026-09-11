El Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva herramienta destinada a coordinar las acciones internacionales de las distintas áreas del Estado y fortalecer la posición argentina en temas estratégicos, entre ellos el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La medida quedó establecida a través del Decreto 983/2026, firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo, fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, y entrá en vigencia el sábado.

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Según establece la normativa, el nuevo sistema funcionará bajo la órbita de la Cancillería y tendrá como objetivo garantizar que las iniciativas impulsadas por los distintos organismos públicos mantengan coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos definidos para la política exterior argentina.

La iniciativa surge en un contexto de creciente protagonismo de la cuestión Malvinas dentro de la agenda internacional del Gobierno. En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei reforzó su estrategia diplomática en torno al reclamo de soberanía y anunció distintas medidas vinculadas con la defensa de los recursos naturales y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

De acuerdo con el decreto, el sistema permitirá una mayor coordinación entre ministerios, organismos descentralizados y otras dependencias estatales cuando sus decisiones o actividades tengan impacto en las relaciones internacionales del país. El objetivo es evitar superposiciones, fortalecer la representación argentina en el exterior y consolidar una estrategia común frente a temas prioritarios.

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