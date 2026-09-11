El presidente Javier Milei viajará el 23 de septiembre a Estados Unidos para participar del foro internacional sobre seguridad “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica” en el marco de una agenda que incluirá reuniones y actividades vinculadas a temas estratégicos para la política exterior argentina. La visita se desarrollará mientras el Gobierno mantiene una escalada diplomática con el Reino Unido por la cuestión Malvinas.

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El viaje a Estados Unidos tendrá como uno de sus principales ejes la participación de Milei en un foro dedicado a la seguridad y la cooperación internacional, donde compartirá actividades con referentes políticos, empresarios y especialistas del sector. Según trascendió, el mandatario aprovechará la ocasión para profundizar vínculos con dirigentes y actores estratégicos de la política estadounidense.

La visita se produce luego de una serie de cruces diplomáticos entre Argentina y el Reino Unido. Días atrás, funcionarios británicos reafirmaron la posición de Londres sobre la soberanía de las Islas Malvinas y remarcaron que no existen dudas respecto del control británico sobre el territorio.

En paralelo, el Gobierno argentino considera que el escenario internacional ofrece una oportunidad para reposicionar el histórico reclamo de soberanía. En ese contexto, la administración libertaria busca sumar respaldo político a su estrategia mientras mantiene una agenda activa en foros internacionales.

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