Por el día del maestro, el mandatario Javier Milei brindó un discurso en el que agradeció el trabajo que realizan los docentes y evitó hablar sobre el ajuste que realiza su gobierno sobre el área. Desde que asumió, los maestros perdieron casi un 30% de su sueldo.

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“Los maestros tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana”, agregó.

En las horas previas a comenzar su discurso, publicó en sus redes sociales un video generado con inteligencia artificial en el que mantiene una conversación con Domingo Faustino Sarmiento y se compara con el “Padre del aula”.

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei redujo casi un 50% del presupuesto y eliminó el fondo de incentivo Docente.

Según un informe realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general y perdió participación en el PBI dentro del presupuesto total.

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En una de las últimas conferencias de prensa realizadas por el vocero presidencial, Adrián Ravier, se le consultó sobre esos recortes efectuados por el Gobierno, a lo que respondió que dicha reducción de gastos debió llevarse a cabo para lograr recuperar el orden público.

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