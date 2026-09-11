Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,65% en octubre, de acuerdo con la inflación registrada en agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento también alcanzará a otras prestaciones que paga el Anses.

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La jubilación mínima pasará a ser de $435.662,86. Si se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 el monto total que recibirán quienes cobran el haber mínimo será de $505.662,86. En septiembre, la jubilación mínima con el bono es de $498.633, por lo que el ingreso total tendrá una suba del 1,43% en octubre. El bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

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Por su parte, el haber máximo llegará en octubre a $2.932.174 y no tendrá el adicional de $70.000. También se actualizarán otros beneficios de la Anses. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse los refuerzos y se sumará el complemento correspondiente.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61. En el caso de la Pensión para Madres de 7 Hijos, el monto de referencia será igual al de la jubilación mínima, es decir, $435.662,86.

El aumento también alcanzará a las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $509.748,28. El ajuste de octubre se conoce mientras la Anses continúa con el calendario de pagos correspondiente a septiembre.

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