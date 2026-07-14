ANSES realiza operativos de atención en Mar del Plata: dónde y cuándo gestionar trámites
El organismo realizará operativos territoriales en distintos puntos hasta el viernes, con atención de 09:00 a 14:00 para consultas y trámites previsionales.
El organismo realizará operativos territoriales en distintos puntos hasta el viernes, con atención de 09:00 a 14:00 para consultas y trámites previsionales.
Permiten realizar trámites de Seguridad Social sin turno previo, incluyendo asignaciones, prestaciones y actualización de datos, en distintos puntos de Mar del Plata durante esta semana.
Lo afirmó el titular de ATE, Hernán Molina, al referirse al régimen de retiros voluntarios implementado por la Anses. En Mar del Plata ya adhirieron 15 trabajadores y el plazo fue extendido por otros 15 días.
Este lunes vence el plazo para completar el trámite obligatorio que permite acceder al porcentaje acumulado durante el año pasado, requisito clave para percibir ese ingreso adicional.
Los operativos permiten realizar trámites previsionales y sociales sin turno previo. Se deberá asistir con DNI y documentación correspondiente para acceder a las gestiones disponibles.
El beneficio está dirigido a quienes perdieron su empleo y cumplen ciertas condiciones. Incluye montos mensuales y puede gestionarse de forma online o presencial.
La medida del Gobierno nacional reduce los descuentos en las tarifas de gas para usuarios con más de un medidor a su nombre. Advierten sobre facturas más elevadas en plena llegada del invierno.
Los valores actualizados fueron publicados en Boletín Oficial.
El organismo lleva adelante acciones para facilitar trámites vinculados a asignaciones, prestaciones y actualización de datos personales.
Permiten realizar trámites de manera presencial y gratuita, sin turno previo. Mañana estará en INAREPS y el miércoles en Faro Norte.
El Gobierno confirmó la salida de Fernando Bearzi y la designación de Guillermo Arancibia al frente del organismo. La nueva gestión priorizará la digitalización y modernización de los trámites.
Lo hizo a través de una nota elevada a la Anses. Desde el organismo público se la aceptaron.