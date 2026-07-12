La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que el calendario de pagos previsto para el miércoles 15 de julio se mantendrá sin modificaciones, a pesar de la expectativa generada por la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Argentina e Inglaterra desde las 15.

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De esta manera, el organismo confirmó que no habrá adelantos ni reprogramaciones en las fechas de cobro y que todas las prestaciones se abonarán de acuerdo con el cronograma oficial establecido para julio. Además, las oficinas de ANSES y las entidades bancarias atenderán normalmente durante toda la jornada.

La medida alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF), las Pensiones No Contributivas (PNC) y el resto de las prestaciones que administra el organismo.

Según el calendario vigente, ese miércoles percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo con DNI terminados en 4. También cobrarán los titulares de la AUH y del SUAF con documentos finalizados en 4, las beneficiarias de la AUE con DNI terminado en 2 y los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 8 y 9.

Los haberes de julio incorporan el aumento del 2,15% correspondiente a la actualización por movilidad. A su vez, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas continúan recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000, mientras que los montos de las asignaciones familiares y universales también fueron actualizados.

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Con esta confirmación, ANSES despejó las dudas surgidas por la coincidencia entre el partido de la Selección y la jornada de pagos, al ratificar que tanto las acreditaciones como la atención al público y la actividad bancaria se desarrollarán sin cambios.

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