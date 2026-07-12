Qué pasará con los pagos de ANSES durante la semifinal de Argentina
Pese a que la Selección enfrentará a Inglaterra el miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, el organismo informó que tanto las acreditaciones como la atención al público se desarrollarán con normalidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que el calendario de pagos previsto para el miércoles 15 de julio se mantendrá sin modificaciones, a pesar de la expectativa generada por la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Argentina e Inglaterra desde las 15.
De esta manera, el organismo confirmó que no habrá adelantos ni reprogramaciones en las fechas de cobro y que todas las prestaciones se abonarán de acuerdo con el cronograma oficial establecido para julio. Además, las oficinas de ANSES y las entidades bancarias atenderán normalmente durante toda la jornada.
La medida alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF), las Pensiones No Contributivas (PNC) y el resto de las prestaciones que administra el organismo.
Según el calendario vigente, ese miércoles percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo con DNI terminados en 4. También cobrarán los titulares de la AUH y del SUAF con documentos finalizados en 4, las beneficiarias de la AUE con DNI terminado en 2 y los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 8 y 9.
Los haberes de julio incorporan el aumento del 2,15% correspondiente a la actualización por movilidad. A su vez, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas continúan recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000, mientras que los montos de las asignaciones familiares y universales también fueron actualizados.
Con esta confirmación, ANSES despejó las dudas surgidas por la coincidencia entre el partido de la Selección y la jornada de pagos, al ratificar que tanto las acreditaciones como la atención al público y la actividad bancaria se desarrollarán sin cambios.