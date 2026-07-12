La representación diplomática sostuvo que negar la nacionalidad de los jugadores por su origen o color de piel constituye un acto de discriminación.

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La Embajada de Francia en Argentina cuestionó las declaraciones de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien días atrás se refirió a la selección francesa de fútbol como un "equipo africano flojo de modales" tras el triunfo del conjunto europeo sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

El embajador francés en el país, Romain Nadal, compartió en su cuenta de X un mensaje de rechazo a la discriminación acompañado por una imagen con la publicación realizada por la funcionaria mendocina.

"El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo", expresó el diplomático.

Además, agregó: "Como argentinos alentamos con pasión a nuestra Selección, campeona del mundo y ejemplo de talento, humildad, integración y respeto. Competir sí. Discriminar, nunca. El deporte debe unir, no dividir".

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La imagen difundida por la sede diplomática explicaba el motivo del rechazo y remarcaba que "negar la nacionalidad de los jugadores franceses por su color de piel o su origen familiar es discriminación".

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Qué dijo Hebe Casado

La polémica se originó luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial. Casado criticó la actitud de algunos futbolistas franceses tras el encuentro y apuntó especialmente contra Kylian Mbappé, a quien acusó de no saludar a los jugadores paraguayos una vez finalizado el partido.

"Equipo africano flojo de modales", escribió la vicegobernadora en sus redes sociales, además de afirmar sobre el delantero francés: "No lo aguanto".

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El gesto que generó las críticas ocurrió cuando Mbappé celebró la clasificación sin responder al apretón de manos que le ofrecía el arquero paraguayo Orlando Gill.

Tras la repercusión de sus dichos, Casado defendió su postura y negó que se tratara de un mensaje racista.

"Es parte del folclore futbolero. No tiene que ver con racismo", sostuvo en declaraciones a La Nación.

La vicegobernadora también afirmó que "si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo".

Por último, aseguró que no recibió denuncias formales por sus expresiones y concluyó: "Racistas son los que consideran que ser africano es malo".

Fuente: La Nación