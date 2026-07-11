Los trabajadores de aplicaciones de delivery recurren cada vez más a préstamos ofrecidos por las mismas plataformas para las que prestan servicios, una modalidad que despertó preocupación por el crecimiento del endeudamiento y por las elevadas tasas de interés que, según el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), pueden alcanzar el 700% anual.

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La advertencia fue realizada por la secretaria general del gremio, Belén D'Ambrosio, quien aseguró que muchos repartidores terminan extendiendo sus jornadas laborales para poder afrontar las cuotas de los créditos. Además, sostuvo que existe una relación desigual, ya que las mismas empresas que administran el trabajo y los ingresos de los repartidores son las que les ofrecen el financiamiento, por lo que reclamó una regulación estatal sobre las tasas y las condiciones de estos préstamos.

La mayoría de los créditos se destina a la compra, reparación o mantenimiento de bicicletas y motocicletas, herramientas indispensables para desarrollar la actividad. Una de las particularidades de este sistema es que las cuotas suelen descontarse directamente de las ganancias que los repartidores generan a través de las aplicaciones, antes de que reciban el pago de sus ingresos.

El fenómeno fue analizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un informe dedicado al crecimiento del financiamiento otorgado por entidades no bancarias y plataformas digitales dentro de la denominada "economía gig", integrada por repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones. El organismo destacó que este modelo se caracteriza por la flexibilidad laboral, la digitalización de los pagos y nuevas formas de acceso al crédito.

Según el informe oficial, la cantidad de trabajadores endeudados mediante estas plataformas aumentó un 177% entre 2023 y 2024, mientras que durante 2025 volvió a registrar un incremento del 122%. Además, el saldo promedio de deuda de los monotributistas que trabajan a través de aplicaciones alcanzó los 900.000 pesos por persona hacia fines del año pasado. En el caso de los comercios que también acceden a este tipo de financiamiento, el monto promedio fue siete veces superior.

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El estudio también explica que las plataformas utilizan información propia para decidir quién puede acceder a un préstamo. En lugar de emplear únicamente los sistemas tradicionales de evaluación crediticia, consideran factores como la antigüedad del trabajador, la cantidad de entregas realizadas, la aceptación de pedidos y la calificación otorgada por los usuarios. De acuerdo con el BCRA, los trabajadores independientes representan el 54% de quienes reciben estos créditos y concentran más del 62% del dinero prestado.

Frente a las críticas, las empresas sostienen que estas líneas de financiamiento permiten incluir en el sistema crediticio a personas que, por no contar con antecedentes bancarios suficientes, suelen quedar excluidas de los préstamos tradicionales. Como ejemplo, Banco Galicia anunció recientemente una alianza con Rappi para ofrecer soluciones de pago, financiamiento y bancarización a repartidores y comercios, mientras que PedidosYa informó que ya otorgó 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares. La compañía aseguró además que, en el caso de los repartidores, los préstamos tienen un plazo máximo de seis meses y las cuotas no pueden superar el 30% de los ingresos generados dentro de la plataforma.

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