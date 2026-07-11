Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas este sábado por la mañana como consecuencia de un violento choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 870, frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA, en la localidad santafesina de Villa Ocampo.

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El accidente ocurrió alrededor de las 9.30, cuando un automóvil Kia que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires impactó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga en dirección a Villa Ocampo.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del automóvil murió en el lugar, mientras que los otros cuatro ocupantes resultaron heridos. Entre ellos se encontraba una niña de cinco años. Además, dos de las víctimas quedaron atrapadas dentro del vehículo y debieron ser rescatadas por los bomberos antes de ser trasladadas de urgencia para recibir atención médica.

El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, varios testigos indicaron que el automóvil había sido visto realizando maniobras en zigzag antes de la colisión. A partir de esos relatos, los bomberos plantearon esa hipótesis como una de las posibles causas del siniestro. No obstante, las autoridades aclararon que será el resultado de las pericias el que determine cómo ocurrió el choque y si el conductor del Kia sufrió algún inconveniente previo al impacto.

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El accidente obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta Nacional 11 durante varias horas para facilitar las tareas de rescate, el trabajo de los peritos y la remoción de los vehículos involucrados. El tránsito fue restablecido alrededor de las 12.

En el operativo participaron dotaciones de bomberos voluntarios, personal de emergencias médicas y agentes de Seguridad Vial. La investigación continúa para establecer la mecánica del hecho y las circunstancias que provocaron la colisión fatal.

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