El economista y empresario pyme Gustavo Lázzari advirtió que el endeudamiento y la presión impositiva se consolidaron como los principales obstáculos para la recuperación económica, al señalar que la mejora macroeconómica aún no se refleja en la realidad cotidiana de familias y pequeñas empresas.

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En declaraciones radiales, el analista sostuvo que el actual escenario está atravesado por costos fijos en alza, dificultades para acceder al crédito y una elevada carga tributaria que encarece los servicios públicos. “Las empresas no arrancan de cero cuando cambia un gobierno. Cada una viene arrastrando su propia historia y muchas estaban muy averiadas”, afirmó.

El economista recordó que durante el segundo semestre del año pasado, en un contexto de tasas cercanas al 200%, se multiplicaron las refinanciaciones de deudas tanto en el ámbito empresarial como entre particulares. “Veía que la gente refinanciaba deudas al 120% o 130%. Nada crece a esa velocidad, así que era evidente que nos íbamos a pegar contra la pared”, señaló.

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Asimismo, relató una situación que calificó como preocupante tras un encuentro con empresarios en Corrientes, donde varios indicaron que algunos trabajadores solicitaban ser despedidos para cobrar indemnizaciones y saldar deudas. “Nunca había escuchado algo así. De diez empresarios, siete me dijeron que les estaba pasando lo mismo. Ahí entendí que ya no era un caso aislado, sino un problema serio”, indicó.

Según su diagnóstico, actualmente millones de personas se encuentran endeudadas y una proporción significativa de pymes enfrenta restricciones fiscales que limitan su acceso al sistema financiero formal. A esto se suma el incremento sostenido de los costos fijos, que impacta directamente en la estructura operativa. “Muchos te dicen: ‘Estoy vendiendo bien, pero me matan los costos fijos’. Ahí aparecen la luz, el gas, el transporte, la logística y los peajes”, explicó.

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Como ejemplo, mencionó el caso de un vehículo de reparto que circula diariamente entre Buenos Aires y La Plata, cuyo gasto en peajes supera la amortización del propio utilitario. “No puede ser que cruzar una autopista cueste más que amortizar el vehículo. Eso demuestra que hay costos que están completamente desproporcionados”, remarcó.

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Para Lázzari, una parte sustancial del problema radica en la carga tributaria incorporada en las tarifas de servicios públicos. “La gente cree que paga la luz, pero en realidad también paga una enorme cantidad de impuestos escondidos dentro de esa factura”, sostuvo. En ese sentido, consideró necesario avanzar en una reforma impositiva: “No hay que volver a atrasar las tarifas. Lo que hay que hacer es bajar el componente impositivo para que el costo del servicio sea sostenible”.

Finalmente, el economista planteó que la apertura económica obliga a redefinir el esquema productivo nacional, promoviendo un mayor desarrollo en el interior del país para reducir costos logísticos. “No podés darte el lujo de transportar mercaderías baratas a lo largo de la octava superficie más grande del mundo. Ese costo te deja afuera de la competencia internacional”, afirmó, y concluyó: “El endeudamiento de las personas y de las pymes tiene mucho que ver con el costo de los servicios, y esos servicios tienen entre un 40 y un 45% de componente impositivo. Ahí está uno de los problemas centrales de la economía argentina”.

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