La tragedia ocurrida sobre la Ruta Provincial 4, entre las localidades cordobesas de La Carlota y Huanchilla, ya tiene rostro. Las autoridades confirmaron que las dos personas que perdieron la vida en el violento choque frontal entre un automóvil y un minibús eran Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, ambos oriundos de Río Cuarto.

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Las víctimas viajaban en un Fiat Siena, que por causas que aún son investigadas impactó de frente contra un Renault Master que trasladaba a una delegación de la escuelita de fútbol femenino El Potrero, integrada por 16 niñas de entre 9 y 12 años y cinco adultos, que regresaban de disputar un partido en Río Cuarto.

Como consecuencia de la violencia del impacto, Sánchez y Olmo fallecieron en el acto. En el mismo automóvil también viajaba una joven de 19 años, que sufrió un grave traumatismo de cráneo y permanece internada en un hospital de Río Cuarto con pronóstico reservado.

En el minibús, las 16 menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones provocadas por el estallido de los vidrios. Todas recibieron asistencia médica y fueron trasladadas a centros de salud de la zona. Desde el Ministerio de Salud de Córdoba informaron que ninguna presenta lesiones de gravedad ni corre riesgo de vida. Además, tres de los adultos que viajaban en el vehículo también resultaron heridos: dos permanecen internados en sala común con evolución favorable y una tercera persona continúa en terapia intensiva con politraumatismos graves.

El accidente ocurrió alrededor de las 17.50, a la altura del kilómetro 136, en un sector conocido como la Curva de la Herrería. Según explicó el jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ybarra, al momento del siniestro las condiciones de visibilidad eran normales, por lo que las pericias buscan determinar qué provocó que ambos vehículos chocaran de frente.

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Tras el impacto se desplegó un importante operativo con bomberos, policías y servicios de emergencia. La Ruta Provincial 4 permaneció restringida durante varias horas mientras trabajaban los peritos de la Policía Judicial de Río Cuarto, encargados de reconstruir la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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